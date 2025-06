Seconda prova della maturità 2025 al via con Cicerone con il De Amicitia al classico

La seconda prova della Maturità 2025 prende il via, con i ragazzi dei licei classici alle prese con Cicerone e il suo "De Amicitia". Dopo il successo della prima prova di italiano, oggi si riaccendono i riflettori sull’esame scritto, che presenta tracce diversificate per ogni indirizzo. Un banco di prova impegnativo, ma anche un’occasione per dimostrare tutto il proprio talento e preparazione. È il momento di mettere in gioco le proprie competenze e affrontare con sicurezza questa tappa fondamentale.

Maturità 2025, oggi la seconda prova degli esami: tracce e ultime news - Oggi, per oltre 524mila studenti italiani, è il grande giorno della seconda prova degli esami di maturità 2025.

Domani, giovedì 19 giugno, la seconda prova e se i liceali del classico linguistico sono "tranquilli" per la prova di inglese, gli studenti del classico avranno la temutissima versione di latino: "Speriamo tutti in Cicerone" Vai su Facebook

