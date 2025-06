Sebastiano Liuc | Per utenza Rsa servono maggiori risorse pubbliche

Il 2022 ha evidenziato come le RSA italiane affrontino sfide finanziarie senza precedenti, con quasi la metà in perdita. È urgente che la politica nazionale investa maggiori risorse pubbliche, portando avanti una riforma della non autosufficienza che garantisca servizi adeguati a una popolazione anziana e fragile. Solo così si potrà assicurare dignità e supporto a chi ne ha più bisogno, creando un sistema sostenibile e inclusivo.

'il 2022 è stato un anno difficile per le Rsa con quasi 1 ente su 2 in perdita' Roma, 19 giu. (Adnkronos Salute) - "La politica nazionale deve portare avanti la riforma della non autosufficienza, investendo risorse nei servizi rivolti alla popolazione anziana e fragile. Per il tipo di utenza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sebastiano (Liuc): "Per utenza Rsa servono maggiori risorse pubbliche"

