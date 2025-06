Sebastiano e Pio Esposito i due fratelli si contendono un posto da titolare al fianco di Lautaro | le ultime

Seastiano e Pio Esposito si contendono un'occasione d'oro: la prossima sfida contro Urawa potrebbe essere quella decisiva, specialmente dopo l’infortunio di Thuram. I due fratelli, rientrati dai prestiti, sono pronti a dimostrare il loro valore e a conquistare un posto da titolare in un momento cruciale. La sfida è aperta: chi avrà la meglio per affiancare Lautaro? La risposta si aspetta sul campo.

