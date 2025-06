Seattle Sounders-Atletico Madrid | dove vederla orario e probabili formazioni

Appassionati di calcio, preparatevi a vivere un'emozionante sfida tra Seattle Sounders e Atletico Madrid al Lumen Field di Seattle, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Scopri orari, probabili formazioni e dove seguire questa battaglia epica in tv e streaming: non perdere nemmeno un minuto di questa avvincente partita che promette sorprese e spettacolo.

Al Lumen Field di Seattle si giocherĂ la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Seattle Sounders-Atletico Madrid.

Mondiale per club: il Psg piega l'Atletico Madrid 4-0, pareggio 0-0 tra Palmeiras e Porto. Botafogo-Seattle Sounders 2-1 - Il Mondiale per Club 2023 porta già grandi emozioni: il PSG, campione d’Europa, ha dominato l’Atletico Madrid con un netto 4-0 al Rose Bowl di Pasadena, mostrando tutta la sua forza.

Mondiale per Club 2025, Seattle Sounders - Atletico Madrid: pronostici, migliori scommesse e quote - X Vai su X

Il Tucu Correa debutta con il Botafogo nel successo per 2-1 sui Seattle Sounders al Mondiale per Club. L'attaccante argentino ex Lazio e Inter esordisce nella ripresa della sfida valida per il Gruppo B, lo stesso di PSG e Atletico Madrid. Il Glorioso si impone gra Vai su Facebook

