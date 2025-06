Se non mi ridai il mio sextape ti ammazzo ti nascondo ti faccio a pezzi e ti metto sotto terra | Cassie Ventura minaccia un uomo Puff Daddy all’attacco

Nel cuore del processo che scuote il mondo dello spettacolo, un audio sconvolgente emerge durante il controinterrogatorio di Cassie Ventura: minacce di morte e violenze inaudite. Mentre le accuse contro Puff Daddy si fanno sempre più pesanti, questa rivelazione potrebbe cambiare le sorti del caso, lasciando tutti senza parole e aprendo un capitolo oscuro nella sua carriera. Il destino di questi protagonisti sta per essere scritto, e nulla sarà come prima.

Mentre il processo contro Puff Daddy per traffico sessuale e violenze continua da oltre sei settimane, la giuria si è presa una pausa per poi riprendere, sui media americani e sul Daily Mail è spuntato l'audio che gli avvocati dell'ex magnate dell'hip hop hanno fatto ascoltare in tribunale, durante il controinterrogatorio a Cassie Ventura. L'ex fidanzata che ha denunciato Puff Daddy, dopo essere stata massacrata di botte in hotel. L'audio che sarebbe stata portata come prova, dimostra che Cassie Ventura, sconvolta, minaccia di uccidere un uomo per un video di un "freak-off", i festini a base di sesso e droghe del produttore.