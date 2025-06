Se mi lasci ti cancello può diventare realtà? Forse sì ma non sarà come pensate

Se si potesse davvero cancellare o riscrivere un ricordo, come cambierebbe il nostro modo di vivere e amare? La scienza sta facendo passi da gigante in questo affascinante campo, aprendo porte a possibilità sorprendenti e complesse. Ma fino a dove siamo pronti ad arrivare? La risposta potrebbe riservarci sorprese ancora più profonde e inquietanti, lasciandoci riflettere sul confine tra memoria e identità.

Se mi lasci, ti cancello? Forse un giorno sì. La notizia non è nuova, ma è tornata virale nel 2025 grazie a uno speciale di National Geographic dedicato ai misteri della memoria. Un neuroscienziato di Boston, Steve Ramirez, ha infatti lavorato su un’idea affascinante: e se fosse possibile cancellare i ricordi dolorosi o addirittura riscriverli, come nel celebre film? A oggi ci sono esperimenti scientifici reali che dimostrano che nei topi si può fare. Ed è solo l’inizio. Steve Ramirez è uno scienziato che studia la memoria al Boston University Center for Memory and Brain. Insieme al suo team, ha condotto esperimenti pionieristici che dimostrano quanto la nostra mente sia “modificabile”. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Se mi lasci ti cancello” può diventare realtà? Forse sì (ma non sarà come pensate)

