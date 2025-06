Se Mark Walter ha comprato i Lakers Ferrero il signor Nutella potrebbe comprare tutta l’Nba

Se Mark Walter ha speso 10 miliardi per acquistare i Los Angeles Lakers, ci si chiede: quale super miliardario potrebbe mettere le mani sull’intera NBA? Giovanni Ferrero, con i suoi 6,1 miliardi di patrimonio, non potrebbe nemmeno da vicino competere. Ma se il signor Nutella decidesse di puntare in grande, cosa potrebbe davvero accadere? La risposta potrebbe sorprenderti, perché nel mondo dei grandi affari, nulla è impossibile.

Se Mark Walter ha comprato i Lakers, Giovanni Ferrero potrebbe comprare tutta l’Nba Mark Walter ha comprato i Los Angeles Lakers per 10 miliardi di dollari, l’operazione finanziaria più grande della storia dello sport. Ma chi può permettersi un affare del genere? Se lo è chiesto il quotidiano spagnolo Marca che è andato a fare la radiografia della 589esima persona più ricca del mondo, secondo Forbes, con una fortuna stimata in 6,1 miliardi di dollari. Noi li consideriamo paperoni ma poi paperoni nemmeno tanto sono visto che, controllando l’elenco dei ricconi nel mondo secondo Wikipedia, Giovanni Ferrero (quello della Nutella) ha un patrimonio di 38. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Se Mark Walter ha comprato i Lakers, Ferrero (il signor Nutella) potrebbe comprare tutta l’Nba

