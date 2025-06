Se l’Italia non osa guardare oltre | politica ferma informazione conformista cittadini sfiduciati

In Italia, troppo spesso ci troviamo a scegliere il meno peggio, una routine alimentata da un sistema che sembra privo di coraggio e visione. La vera sfida consiste nel superare questa stagnazione, rompendo con il provincialismo che limita le nostre possibilità . Destra o sinistra, la domanda ormai non è più solo chi governerà , ma come possiamo immaginare un futuro diverso e audace per il nostro Paese.

Il meno peggio non basta piĂą. In Italia si è costretti, troppo spesso, a scegliere il meno peggio. Un'abitudine che non nasce dalla scarsitĂ di alternative o dalla mancanza di risorse – nonostante il ripetuto ritornello delle "casse vuote" – ma da una piĂą profonda assenza di visione. Manca lo slancio per guardare oltre, per rompere il provincialismo che continua a soffocare l'orizzonte del Paese. Destra o sinistra, la domanda sembra ormai superata se chi governa – a ogni livello – appare incapace di interrogarsi seriamente sul perchĂ© della crescente disaffezione verso le istituzioni. E l'informazione? Spesso si divide tra chi mena fendenti scontati e chi si accoda in silenzio.

