Se l’Iran… | D’Alema l’annuncio in diretta spiazza tutti Lily Gruber di sasso VIDEO

Massimo D’Alema rompe il silenzio su uno dei temi più caldi della geopolitica: il rischio di guerra tra Israele e Iran, con uno sguardo critico su Trump, Netanyahu e l’Europa. La sua analisi, ospite a Otto e mezzo, scuote le acque di un dibattito ancora aperto. Un intervento che invita a riflettere sulle scelte di oggi per non compromettere il futuro globale, perché in gioco c’è molto più di un semplice conflitto.

Massimo D'Alema rompe il silenzio e interviene su uno dei fronti più caldi della geopolitica: il rischio di guerra tra Israele e Iran, il ruolo degli Stati Uniti e dell' Europa. L'ex premier, ospite a Otto e mezzo su La7, non risparmia critiche a Trump, punta il dito su Netanyahu e ammonisce l'Occidente. Poi, il commento sul governo Meloni. "Trump ha sabotato la pace con l'Iran, la sua è una responsabilità gravissima". L'intervento di Massimo D'Alema parte dalla questione che domina il dibattito internazionale: un possibile intervento militare americano a fianco di Israele nel conflitto con l'Iran.

D’Alema: “Se Iran avesse bomba nucleare non ci sarebbe guerra” - L'ipotesi di un Iran dotato di bomba nucleare apre scenari complessi e delicati. Secondo l'ex premier Massimo D'Alema, la presenza di armi nucleari potrebbe dissuadere i conflitti, evitando guerre devastanti.

