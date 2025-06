Scuola e smartphone giornata mensile detox e un piano di formazione per i docenti

La Regione Emilia-Romagna lancia un innovativo progetto di sensibilizzazione, introducendo i "custodi digitali": una rete di pediatri, educatori, bibliotecari e genitori pronti a guidare i giovani verso un uso consapevole degli smartphone. Attraverso giornate di detox e piani di formazione, si mira a riscoprire la bellezza della socialità autentica, lontana dagli schermi. Un passo importante per promuovere equilibrio e benessere tra le nuove generazioni.

La Regione Emilia-Romagna arrivano i "custodi digitali": pediatri, educatori, bibliotecari, ma anche genitori consapevoli delle conseguenze di un cattivo uso dei dispositivi digitali da parte dei loro figli e figlie. La Regione vuol far riscoprire la bellezza della socialità non filtrata da.

Scuola, il paradosso dello smartphone: in classe è bandito, ma ormai per studiare è essenziale - Il paradosso dello smartphone in classe mette in luce una "schizofrenia digitale": sebbene sia bandito, è diventato essenziale per lo studio.

