Scrub idratante e sfumatura omogenea | ecco come procedere con l' autoabbronzante viso per ottenere sfumature dorate uniformi e luminose

Se desideri un colorito dorato, uniforme e radioso, l’applicazione corretta dell’autoabbronzante viso fa la differenza. Con texture leggere e tecniche semplici, come l’uso di un pennello, puoi ottenere un risultato impeccabile, senza macchie o sfumature disomogenee. Rosanna Dambra, skin coach di Image Skincare, condivide i segreti per un’abbronzatura naturale e luminosa, consigliandoti i passaggi essenziali per valorizzare la bellezza della tua pelle e ottenere un effetto baciato dal sole.

O ttenere un colorito impeccabile, baciato dal sole, è più facile che mai con l’utilizzo di un autoabbronzante viso, dalle texture leggera e sempre più semplice da applicare. Per ottenere un risultato ottimale, però, la tecnica è fondamentale. «Usare un pennello è un metodo alla portata di tutte per avere la pelle luminosa, con le sfumature ambrate omogenee e radiose», spiega Rosanna Dambra, skin coach Image Skincare. L’esperta suggerisce i passaggi da seguire per garantirsi il risultato migliore. Abbronzatura, come farla durare di più al ritorno dalle vacanze X Autoabbronzante viso, come procedere. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Scrub, idratante e sfumatura omogenea: ecco come procedere con l'autoabbronzante viso per ottenere sfumature dorate, uniformi e luminose

In questa notizia si parla di: ottenere - autoabbronzante - viso - sfumature

Tantouring: ora il contouring si fa con l’autoabbronzante; I 10 migliori autoabbronzanti da provare subito.

Contouring, ecco come farlo con l’autoabbronzante - A differenza del contouring tradizionale, che spesso si concentra su toni freddi e sfumature ... donnamoderna.com scrive

Autoabbronzante viso: come funziona e i migliori da provare ora - Come si applica L'applicazione varia in base alla tipologia di autoabbronzante viso, ma in ogni caso è utile seguire i beauty tip per ottenere una pelle ideale: esfoliazione e idratazione. Secondo grazia.it