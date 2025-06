Scritte no vax sulla pareti del cimitero di Correggio.

Nella notte di Correggio, un gesto di protesta ha lasciato il segno: scritte “no vax” apparsono sulle pareti esterne del cimitero, dipinte con spray rosso. Un messaggio che alimenta il dibattito sulle vaccinazioni e il sistema sanitario, suscitando reazioni tra cittadini e autorità. Ma cosa ci spinge a scegliere questa forma di espressione? Analizziamo insieme le implicazioni di un gesto che non passa inosservato.

Correggio (Reggio Emilia), 19 giugno 2025 - Scritte "no vax" sono comparse nella notte su alcune pareti esterne del cimitero di Correggio. Scritte lasciate con spray rosso che – come già accaduto negli ultimi anni anche in diverse zone del Reggiano – fanno riferimento al sistema dei vaccini e sanitario in generale. Alcuni cittadini, nel recarsi al camposanto, non hanno potuto fare a meno di notare le scritte, piuttosto critiche soprattutto verso i vaccini e il sistema del 5G. Non sembrano essere state interessate zone interne della struttura cimiteriale. Di quanto accaduto sono stati subito informati gli uffici comunali, oltre alla polizia locale e carabinieri, facendo subito avviare gli accertamenti.