Scoprire in tempo i tumori | nuovo ecografo in Ginecologia grazie alla raccolta fondi

Grazie al cuore generoso della comunità e alla raccolta fondi di Modena Aiutiamoci, il Policlinico di Modena si rinnova con un ecografo all'avanguardia, capace di realizzare immagini tridimensionali. Questa tecnologia innovativa permette di individuare in tempo i tumori ginecologici, salvando vite e offrendo speranza alle pazienti a rischio. Un passo decisivo verso diagnosi più tempestive e cure più efficaci…

Modena, 19 giugno 2025 – Il Policlinico ha un nuovo ecografo che consente immagini tridimensionali per diagnosticare in tempo le pazienti ginecologiche a rischio tumori. Nel settembre del 2024, Modena Aiutiamoci ha lanciato il Progetto Eva, una campagna di raccolta fondi per acquistare un costoso ecografo allo scopo di potenziare lo screening e la diagnosi precoce per le pazienti a rischio di sviluppare tumori ginecologici, seguite dalla struttura complessa di Ginecologia ed Ostetricia del Policlinico. Oggi l’ecografo, grazie a una raccolta fondi di 30.380 euro, è stato acquistato e consegnato all’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scoprire in tempo i tumori: nuovo ecografo in Ginecologia grazie alla raccolta fondi

