Scoppia lo scandalo arbitrale | accusa e indagine ufficiale

E' uno di quegli episodi che fa male al calcio e allo sport in generale. Uno scandalo, un caso che riguarda direttamente un arbitro. Le accuse sono pesanti e sono di quelle che fanno aprire una indagine ufficiale. Dopo la sospensione per l'arbitro, in via cautelativa, come una mannaia, come un fulmine a ciel sereno, vista la tempestività della decisione, arriva la decisione definitiva. Il licenziamento dell'arbitro a seguito delle indagini realizzate. Una notizia davvero pesante, una di quelle di cui si scriverebbe speriamo che l'arbitro riesca a chiarire ed a risolvere la sua posizione, c'è poco da chiarire, però.