Scoperto giro di fatture false da 26 milioni di euro | coinvolte società di Parma

Un enorme scandalo fiscale scuote Parma e l'Italia: la Guardia di Finanza ha smantellato un giro di fatture false per oltre 26 milioni di euro, coinvolgendo sei persone denunciate per reati tributari. Questo gigantesco sistema illecito, orchestrato da società locali, mette in luce le criticità del nostro sistema economico e la necessità di controlli più severi. Ma cosa si nasconde dietro questa rete di frode fiscale?

