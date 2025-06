scoperte fatture false per 26 milioni su lavori edilizi

Nel cuore di Treviso, la Guardia di Finanza smaschera un complesso sistema di frode fiscale che ha generato fatture false per ben 26 milioni di euro nel settore edilizio. Quattro società fantasma e reti di imprese “cartiere” hanno orchestrato un inganno internazionale, sottraendo risorse pubbliche e ingannando il sistema. Un’operazione che mette in luce le sfide della lotta all’evasione e alle frodi, rivelando quanto siano intricati e rischiosi questi schemi criminali.

Tempo di lettura: 2 minuti La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto quattro societĂ prive di sedi, beni e dipendenti, attive solamente per “vendere” fatture relative a lavori edili e vendite di materiale, mai realmente svolti. Il meccanismo vedeva il coinvolgimento di altre imprese “cartiere” operanti anche nelle province di Verona, Vicenza, Ferrara, Padova, Rovigo e Roma, per realizzare frodi fiscali e ricevere erogazioni pubbliche indebite. Gli imprenditori avrebbero così realizzato risparmi d’imposta per oltre 26 milioni di euro. Le fatture false erano state emesse a beneficio di 24 societĂ operanti in primo luogo nel Nord Est – oltre che nel trevigiano, nelle province di Vicenza, Verona, Padova, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo, Parma e Modena – ma anche in quelle di Teramo, Macerata, Napoli e Barletta-Andria-Trani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it