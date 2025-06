Scoperta shock | maxi truffa edilizia da 10 milioni coinvolge otto indagati

Una scoperta choc scuote il mondo dell’edilizia: una maxi truffa da 10 milioni di euro coinvolge otto indagati e due società, svelata dalla Guardia di Finanza di Chieti. Un sofisticato sistema fraudolento di crediti d’imposta fittizi ha messo in allarme le autorità, portando al sequestro di ingenti somme e a un'indagine che potrebbe rivoluzionare i controlli sui bonus edilizi in Italia. La faccenda è destinata a far discutere ancora a lungo.

Chieti - Due società e otto persone in sei regioni collegate da un sistema fraudolento di crediti d’imposta fittizi, svelato dalla Guardia di Finanza di Chieti. Il Comando provinciale di Chieti della Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 10 milioni di euro, targeting otto persone e due società sospettate di orchestrare una maxi truffa sui bonus edilizi, denominata “Bonus?Scam”. Secondo l’accusa, i reati contestati includono truffa aggravata per ottenere fondi pubblici, falsità ideologica e dichiarazione fraudolenta tramite artifizi. Il Gip del Tribunale di Vasto, Fabrizio Pasquale, ha firmato il provvedimento che dispone il sequestro di denaro, quote societarie, immobili e crediti, intestati a amministratori, professionisti, asseveratori e gestori condominiali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Scoperta shock: maxi truffa edilizia da 10 milioni coinvolge otto indagati

In questa notizia si parla di: otto - milioni - scoperta - shock

Le cicatrici dell’alluvione. Primavera di lavori a Pianoro. Otto milioni per nove progetti - Pianoro si impegna a garantire la sicurezza del suo territorio e il benessere dei suoi cittadini. Con un investimento superiore a 8 milioni di euro, il Comune avvia nove progetti per la messa in sicurezza dopo l'alluvione del 2023.

La vittima è una donna di quarantotto anni, romana, che ha avuto bisogno di cure mediche e in stato di shock. Vai su Facebook

Superbonus 110%, scoperta truffa a San Salvo: sequestri da 10 milioni, otto indagati; Sequestri da 2,8 milioni al Marconi: Possano celare riciclaggio e attività illecite; Caso DHL, scoperta shock: contratti irregolari, paghe inferiori agli standard e ritmi di lavoro insostenibili.

Scoperta maxievasione da otto milioni, coinvolte tre aziende - Finanziaria del comando provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, agli ordini ... Da ilmattino.it

Otto milioni di euro in contanti sotterrati nel giardino: si costituisce coppia nel Bresciano. Scoperta evasione per 93 milioni - unita ai suoi investimenti per miliardi di dollari in intelligenza artificiale, biotecnologie ... Riporta ilfattoquotidiano.it