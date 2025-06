Scoop di Chi l’ha Visto? che identifica la ragazza trovata morta a Villa Pamphili

Un mistero avvolge ancora la tragica morte di Anastasia, la giovane trovata senza vita a Villa Pamphili. Grazie a "Chi l’ha Visto?", un’importante scoperta emerge: una donna russa si presenta come madre della vittima, confermando l’identità di Anastasia e svelando dettagli sulla sua vita. Ma chi era realmente questa ragazza e cosa è successo quella tragica giornata? La verità potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo.

Chi l’ha Visto? riesce a dare identitĂ alla giovane uccisa a Roma: si chiama Anastasia. Il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli tramite una telespettatrice ha contattato una donna che, dalla Russia, dice di essere proprio la madre della ragazza trovata morta il 7 giugno a Villa Pamphili. “ E’ mia figlia “, ha detto la donna alla trasmissione, spiegando che Anastasia era andata a studiare inglese a Malta e lì ha conosciuto Rexal Ford. Racconta di aver sentito la figlia l’ultima volta in videochiamata lo scorso 27 maggio; c’era anche l’uomo, che le assicurava di essere una brava persona e di voler mettere su famiglia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Scoop di Chi l’ha Visto? che identifica la ragazza trovata morta a Villa Pamphili

