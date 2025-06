Scontro tra due auto a Bobbio distrutta una Porsche

Un tragico incidente sulla strada statale 45 alle porte di Bobbio ha trasformato due veicoli in macchine distrutte. La collisione, ancora avvolta nel mistero delle cause, ha coinvolto una Jeep e una Porsche, lasciando tre feriti e un grande spavento tra i residenti. Le autorità sono già al lavoro per chiarire l’accaduto, mentre i soccorritori hanno immediatamente soccorso i coinvolti. La comunità si stringe intorno alle vittime, sperando in una pronta ripresa.

È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto - per cause ancora da chiarire - alle porte di Bobbio sulla Statale 45 nella tarda mattinata di giovedì 19 giugno. Uno scontro violentissimo tra due auto - una Jeep e una Porsche - che sono rimaste distrutte ai lati della strada.

In questa notizia si parla di: scontro - auto - bobbio - porsche

