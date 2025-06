Scontro OpenAI-Meta | Sam Altman accusa Zuckerberg di offerte da oltre 100 milioni per rubare talenti

Il mondo dell’intelligenza artificiale si infiamma tra accuse e strategie sfacciate. Sam Altman, CEO di OpenAI, ha lanciato un’accusa diretta a Mark Zuckerberg, sostenendo che Meta abbia offerto oltre 100 milioni di dollari per attrarre i talenti più brillanti del settore. Una guerra di cifre e ambizioni che potrebbe ridefinire il futuro delle tecnologie AI e le competizioni tra giganti tech. La posta in gioco è alta: chi avrà la meglio?

Tra Sam Altman e Mark Zuckerberg non corre buon sangue. L’amministratore delegato di OpenAI ha accusato l’omologo di Meta di aver tentato di rubare talenti dalla sua società offrendo cifre da capogiro pur di accaparrarsi le menti migliori esperte di intelligenza artificiale. Secondo Altman, le proposte sarebbero arrivate a 100 milioni di dollari nel tentativo – fallito – di attrarre i dipendenti nel team del gruppo di cui fanno parte Facebook e Instagram. “È pazzesco – ha commentato l’inventore di ChatGPT – Sono davvero contento che almeno finora nessuno dei nostri migliori collaboratori abbia deciso di accettare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontro OpenAI-Meta: Sam Altman accusa Zuckerberg di “offerte da oltre 100 milioni” per rubare talenti

In questa notizia si parla di: altman - openai - meta - zuckerberg

OpenAI, Sam Altman: quanta acqua consuma ChatGPT? - Se ti chiedi quanto influisce l’uso di ChatGPT sull’ambiente, sappi che anche le sue richieste quotidiane hanno un loro impatto, come sottolineato da Sam Altman di OpenAI.

Meta offre bonus da 100 milioni agli ingegneri di OpenAi, denuncia Sam Altman. Sembra il calciomercato. Vai su Facebook

Sam Altman ha detto che Meta ha cercato di assumere "un gran numero di persone" da #OpenAI offrendo loro bonus da 100 milioni di dollari e generosi pacchetti di compensi annuali, ma finora nessuno delle migliori menti di OpenAI ha accettato. Mark #Zuck Vai su X

Scontro OpenAI-Meta: Sam Altman accusa Zuckerberg di “offerte da oltre 100 milioni” per rubare…; Meta ha tentato di sottrarre talenti a OpenAI con offerte da 100 mln di dollari; Altman (OpenAI) accusa Meta: «Offerti 100 milioni ad alcuni nostri ingegneri».

Scontro OpenAI-Meta: Sam Altman accusa Zuckerberg di “offerte da oltre 100 milioni” per rubare talenti - Il tentativo si è rivelato per il momento fallimentare: nessuno dei collaboratori ha deciso di accettare. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Altman accusa Meta, 100 milioni di dollari per rubarci talenti - Sam Altman accusa Meta di aver tentato di rubare talenti ad OpenAI, offrendo cifre da capogiro pur di accaparrarsi le menti migliori esperte di intelligenza artificiale. Segnala msn.com