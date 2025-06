Scontro fra due auto in via Salviola feriti i conducenti

Questa mattina, via Salviola si è trasformata in scena di un incidente tra due auto, fortunatamente con feriti lievi. Intorno alle 9, le vetture si sono scontrate semi-frontalmente nelle campagne di Formigine, a pochi passi da via Viazza. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, ma la priorità ora è la sicurezza dei conducenti. La dinamica dell'incidente resta sotto indagine.

Questa mattina intorno alle ore 9 si è verificato un incidente stradale in via Salviola, nelle campagne di Formigine, a circa un centinaio di metri dall'incrocio con via Viazza. Due auto che viaggiavano in direzione opposta si sono scontrate semi-frontalmente, per ragioni ancora da chiarire.

