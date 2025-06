Scontro auto-moto a piazza Dante ci sono due feriti uno è grave | traffico al centro di Napoli

Un violento scontro tra auto e moto a Piazza Dante ha provocato due feriti, uno in condizioni gravi. La scena di caos e traffico intenso si è formata al centro di Napoli, dove la Polizia Locale sta gestendo l’emergenza. La città si ferma per un momento, mentre si cercano risposte e si garantisce assistenza. Continua a leggere per aggiornamenti e dettagli su questa drammatica vicenda.

Incidente stradale a piazza Dante. Scontro tra un'auto e una moto. Sul posto la Polizia Locale. Caos traffico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

