Sconto del 50% in pizzerie e ristoranti per tutta l' estate ecco dove a Verona

L’estate a Verona si fa ancora più gustosa grazie a TheFork Summer 2025! Dal 16 giugno al 23 settembre, approfitta di sconti fino al 50% in pizzerie e ristoranti selezionati, senza bisogno di coupon. È il momento perfetto per scoprire nuovi sapori o ritrovare i tuoi preferiti, vivendo un’estate all’insegna del buon cibo e del risparmio. Non lasciarti sfuggire questa irresistibile occasione: la città mai stata così deliziosa!

Estate in città? Nessun problema: con TheFork Summer 2025 anche restare a Verona diventa un piacere. Dal 16 giugno al 23 settembre, grazie alla promozione estiva della piattaforma TheFork, puoi prenotare il tuo tavolo con sconti fino al 50% alla cassa, senza coupon, in ristoranti selezionati.

