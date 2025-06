scomparso un 81enne di gaggio di castelfranco ricerche in corso

Scomparso da Gaggio di Castelfranco, Pier Giovanni Ori, 81 anni, è ora al centro di intense ricerche. Dopo essere stato avvistato ieri pomeriggio a bordo di una Fiat Panda grigia metallizzata, la sua sparizione ha generato preoccupazione tra familiari e forze dell'ordine. La comunità si mobilita: ogni dettaglio può fare la differenza nel ritrovarlo. Restiamo vigili e speranzosi che possa tornare presto sano e salvo.

Dalla giornata di ieri non si hanno più notizie di Pier Giovanni Ori, 81 anni. È stata visto allontanarsi da casa - a Gaggio in Piano, frazione di Castelfranco Emilia - a bordo di una Fiat Panda di color grigio metallizzato targata DX660DV verso le ore 14. Da quel momento non si hanno più sue. 🔗 Leggi su Modenatoday.it