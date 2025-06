Sciopero treni metro e bus | gli orari dello stop di 24 ore tra giovedì e venerdì

Preparati a scoprire come muoverti durante lo sciopero di 24 ore tra giovedì 22 e venerdì 23 giugno. Treni, metro, tram e bus potrebbero subire cancellazioni e ritardi significativi. Venerdì 20 giugno si svolge una giornata cruciale di protesta che potrebbe paralizzare la mobilità urbana. Resta con noi per conoscere gli orari, le alternative e i consigli utili per affrontare al meglio questa giornata di stop.

Treni, metropolitana, tram e autobus a rischio. Venerdì 20 giugno è il giorno dello sciopero generale, la seconda agitazione sindacale nel giro di una settimana dopo quella di lunedì 16 giugno in occasione della quale si erano fermati i lavoratori di Trenord. Lo sciopero coinvolgerà anche il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Sciopero treni, metro e bus: gli orari dello stop di 24 ore tra giovedì e venerdì

In questa notizia si parla di: sciopero - treni - venerdì - metro

Ancora uno sciopero dei treni in arrivo a maggio: stop di 23 ore - A maggio si preannuncia un nuovo sciopero dei treni, con un fermo di 23 ore. Sabato 17 maggio, oltre all'agitazione del personale regionale Trenitalia indetta da Orta Trasporti, è prevista anche un'agitazione nazionale, alimentando preoccupazioni per i pendolari del novarese e di altre aree.

Sciopero generale venerdì 20 giugno 2025, fermi aerei, treni, bus e metro: chi è interessato e le fasce di garanzia - X Vai su X

20 giugno: sciopero dei trasporti pubblici A rischio bus, metro, tram e ferrovie: coinvolte Atac, Cotral, Trenitalia e altri operatori del TPL Vai su Facebook

Sciopero treni, metro e bus: gli orari dello stop di 24 ore tra giovedì e venerdì; Bus, metro, treni e aerei: venerdì è sciopero generale. Chi si ferma, gli orari e le fasce di garanzia; Domani è sciopero dei trasporti, Roma si prepara a un venerdì nero.