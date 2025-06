Sciopero treni e bus | gli orari dello stop di 24 ore tra giovedì e venerdì

Preparatevi a possibili disagi: venerdì 20 giugno si terrà uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà treni e autobus, con ripercussioni significative sulla mobilità in città e provincia. Questa seconda agitazione sindacale in una settimana metterà alla prova la puntualità dei mezzi di trasporto, rendendo essenziale pianificare in anticipo i vostri spostamenti. Restate aggiornati sugli orari e le eventuali variazioni per affrontare al meglio questa giornata di protesta.

Treni, e autobus a rischio. Venerdì 20 giugno è il giorno dello sciopero generale, la seconda agitazione sindacale nel giro di una settimana dopo quella di lunedì 16 giugno in occasione della quale si erano fermati i lavoratori di Trenord. Lo sciopero coinvolgerà anche il settore dei trasporti.

