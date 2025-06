Sciopero trasporti 20 giugno | 24 ore di stop per treni aerei bus Si ferma anche la tramvia Firenze

Preparati a un venerdì nero per i trasporti: il 20 giugno, un sciopero nazionale di 24 ore coinvolgerà treni, aerei, autobus e persino la tramvia di Firenze, causando disagi su tutta la rete. Un episodio che mette alla prova la pazienza di pendolari e viaggiatori, obbligandoci a pianificare con anticipo. Come affrontare questa giornata di interruzioni? Ecco tutto quello che devi sapere per muoverti senza sorprese.

Domani, 20 giugno 2025, sarà un nuovo venerdì nero per i trasporti. Aerei, treni, navi, traghetti e autobus subiranno ritardi e cancellazioni per uno sciopero nazionale, indetto da diversi sindacati di base

