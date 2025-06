Sciopero oggi 20 giugno stop nel settore dei trasporti | orari e fasce di garanzia

Oggi, 20 giugno, l'Italia vive una giornata di forte mobilitazione con uno sciopero generale che coinvolge trasporti, sanità, scuola e molte altre categorie. Centinaia di migliaia di italiani si trovano a dover fare i conti con disagi e blocchi, mentre i sindacati di base protestano contro le riforme e le condizioni di lavoro. Ecco, nel dettaglio, orari, fasce di garanzia e tutto ciò che c’è da sapere per affrontare questa giornata di passione.

Venerdì di passione per milioni di italiani che oggi, 20 giugno, si trovano alle prese con uno sciopero generale nazionale che coinvolge il comparto aereo, ferroviario, il trasporto pubblico locale, quello merci su ferrovia (Captrain Italia) e le autostrade (ma la protesta tocca tutte le categorie, dalla sanità alla scuola). La mobilitazione è stata indetta da vari sindacati di base (USB, CUB, SGB, FISI, FLAI e altri), per denunciare la gestione della spesa pubblica: le sigle sindacali chiedono meno fondi per le spese militari e più investimenti in sanità, istruzione, trasporti e sicurezza sul lavoro.