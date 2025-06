Sciopero mezzi 20 giugno a Roma | fasce orarie

Il venerdì 20 giugno, Roma si prepara a una giornata di grande fermento con uno sciopero generale dei trasporti che coinvolge treni, autobus, metropolitane e altri mezzi. Le fasce orarie di astensione varieranno a seconda delle sigle sindacali, creando possibili disagi per i pendolari. È fondamentale pianificare in anticipo gli spostamenti e rimanere aggiornati sugli sviluppi per affrontare al meglio questa giornata di protesta.

Venerdì 20 giugno si preannuncia una giornata difficile per chi dovrà spostarsi nella Capitale e in tutta Italia: è stato infatti indetto uno sciopero generale nazionale dei trasporti, che coinvolgerà treni, autobus, metropolitane, voli, autostrade, trasporto marittimo e merci ferroviarie. La mobilitazione è promossa da diverse sigle sindacali di base – Usb, Cub, Sgb, Fisi, Flai, Si-Cobas, tra le principali – per protestare contro l’attuale gestione della spesa pubblica. Al centro della protesta ci sono richieste di maggiori investimenti in sanità, scuola, trasporti e sicurezza sul lavoro, nonché aumenti salariali, riduzione dell’orario lavorativo e il rinnovo dei contratti collettivi. 🔗 Leggi su Funweek.it

