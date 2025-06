Sciopero generale il 20 giugno 2025 a rischio treni aerei e mezzi pubblici | gli orari città per città

Preparatevi a un venerdì da incubo: il 20 giugno 2025 si annuncia uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge treni, aerei, mezzi pubblici e autostrade. Una giornata di disagi per pendolari e viaggiatori, proclamata da sindacati come Cub, Sgb e Adl Cobas, per chiedere salari migliori e maggior sicurezza sul lavoro. Restate aggiornati sugli orari e le alternative, perché potrebbe essere uno dei giorni più complessi dell'anno.

Domani Venerdì 20 giugno 2025 è previsto uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolge treni Trenitalia, Italo, mezzi pubblici locali, trasporto aereo, autostrade e marittimo. Un “venerdì nero” per pendolari e viaggiatori. Lo proclamano Cub, Sgb, Adl Cobas e altri, per migliori salari, sicurezza e condizioni di lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

