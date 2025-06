Sciopero generale | disagi nei trasporti e cancellazioni di treni e voli

Domani si preannunciano disagi significativi a causa dello sciopero generale proclamato dai sindacati Usb, Cub e Cobas. Trasporti, scuola e sanit√† sono coinvolti, con cancellazioni di treni e voli che potrebbero creare notevoli inconvenienti per cittadini e pendolari. √ą fondamentale pianificare gli spostamenti con anticipo e attenzione alle fasce di garanzia. Resta aggiornato sulle ultime novit√† per affrontare al meglio questa giornata di protesta.

Rischio disagi per domani per lo sciopero proclamato dai sindacati autonomi Usb, Cub e Cobas. Lo sciopero è generale e riguarda quindi tutte le categorie, comprese la scuola e la sanità, ma le difficoltà maggiori dovrebbero esserci nei trasporti. Per le Ferrovie è previsto uno stop dalle 21 di questa sera alle 20.59 di domani con fasce di garanzia per il trasporto regionale tra le 06.00 e le 09.00 e dalle 18.00 alle 21.00 mentre per il trasporto pubblico locale le fasce di garanzia sono diverse a livello regionale. L'agitazione sindacale, secondo quanto spiegato da Trenitalia che invita i viaggiatori a informarsi e nel caso a riprogrammare il proprio viaggio, potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale.

