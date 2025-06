Sciopero generale del 20 giugno | venerdì nero per i trasporti

Venerdì 20 giugno si preannuncia un giorno di grande fermento: uno sciopero generale proclamato da Usb, Cub e Sgb coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, con possibili disagi nei trasporti. Un gesto di protesta che si inserisce nel contesto internazionale, condannando il genocidio in Palestina e la guerra. È importante essere preparati e informarsi sulle alternative per affrontare al meglio questa giornata di mobilitazione.

Venerdì 20 giugno sarà sciopero generale, proclamato da Usb, Cub e Sgb per l'intera giornata. Si fermano, per l'intera giornata, tutti i settori pubblici e privati. Disagi in vista per treni, autobus e aerei. Lo sciopero è stato proclamato "contro il genocidio in Palestina, contro la guerra. 🔗 Leggi su Parmatoday.it