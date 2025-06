Sciopero dei trasporti a Roma venerdì nero | bus metro e treni a rischio per 24 ore

Venerdì 20 giugno, Roma si prepara a vivere una giornata di caos e disagi: uno sciopero dei trasporti pubblici di 24 ore coinvolgerà bus, metro, tram e treni regionali, mettendo a dura prova la mobilità della città. La protesta, indetta da sindacati di base, mira a richiamare l’attenzione su questioni cruciali del settore. Resta con noi per scoprire come affrontare al meglio questa giornata complicata e minimizzare i disagi.

Sarà un venerdì complicato per chi si muove a Roma e nel Lazio. La giornata del 20 giugno si annuncia infatti all’insegna di scioperi e disagi: per 24 ore gran parte della rete dei trasporti pubblici sarà a rischio a causa di una mobilitazione nazionale proclamata dai sindacati di base Usb, Sgb e Cub Trasporti. Una protesta che coinvolgerà anche la Capitale, con ripercussioni previste non solo su bus, metro e tram, ma anche sui treni regionali e a lunga percorrenza. Rischio paralisi per bus, metro e tram. A finire sotto la scure dello sciopero saranno i mezzi di Atac, le linee RomaTpl, i pullman Autoservizi TroianiSap e TusciaBis, oltre ai bus Cotral e al personale di Trenitalia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it