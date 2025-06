Sciopero aereo in programma domani 20 giugno | viaggi a rischio cancellazioni e diritti dei passeggeri

Preparati a vivere una giornata di caos nei cieli italiani: lo sciopero aereo del 20 giugno 2025 potrebbe causare cancellazioni e ritardi, coinvolgendo fino a 200mila passeggeri. Con l’avvicinarsi dell’estate, è essenziale conoscere i tuoi diritti e le alternative per affrontare questa situazione senza stress. Continua a leggere per scoprire come proteggere il tuo viaggio e minimizzare i disagi.

FIRENZE – La giornata di venerdì 20 giugno 2025 si prospetta particolarmente difficile per chi vola: è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto aereo, che potrebbe coinvolgere fino a 200mila passeggeri in tutta Italia, proprio in concomitanza con l’inizio della stagione estiva. A lanciare l’allarme è ItaliaRimborso, che prevede notevoli disagi sia per le tratte interne che per i collegamenti internazionali. Possibili cancellazioni e ritardi interesseranno numerosi voli, anche se l’ Ena (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha già reso noto l’elenco dei voli garantiti, disponibile sul proprio sito. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

