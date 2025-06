Sciopero a Roma venerdì 20 giugno a rischio treni bus e metro | orari e fasce di garanzia

Venerdì 20 giugno, Roma si prepara a vivere un giorno di disagi nel trasporto pubblico. Lo sciopero nazionale coinvolge tutte le principali aziende del settore, tra cui Atac, RomaTpl e Cotral, mettendo a rischio treni, bus e metro. Per aiutarti a pianificare la giornata, ecco gli orari e le fasce di garanzia durante lo sciopero: resta informato e scopri come muoverti senza sorprese.

Lo sciopero nazionale del trasporto pubblico è stato istituito venerdì 20 giugno da diverse sigle sindacali. A Roma aderisce l'intera rete Atac, RomaTpl, Autoservizi TroianiSap, Autoservizi TusciaBis e Cotral. Ecco gli orari e le fasce garantite durante lo sciopero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

