Sciopero 20 giugno | orari e le fasce garantite di treni aerei e trasporto pubblico locale

Il 20 giugno si preannuncia una giornata complessa per i trasporti italiani, con uno sciopero generale che coinvolge treni, aerei e trasporto pubblico locale. Dalle prime ore del mattino fino a sera, disagi e cancellazioni potrebbero interessare milioni di viaggiatori, ma alcune fasce di garanzia offriranno ancora servizi essenziali. Ecco tutto quello che devi sapere sugli orari e le fasce garantite per pianificare al meglio i tuoi spostamenti.

Nella giornata di venerdì 20 giugno sono previsti disagi in diversi settori per lo sciopero generale nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome, ma le maggiori difficoltà dovrebbero verificarsi nei trasporti. Ferrovie dello Stato sottolinea possibili disagi alla circolazione dalle 21 di giovedì 19 fino alle 21 di venerdì 20. Sono previste delle fasce di garanzia per il trasporto regionale tra le ore 6 e le ore 9 e poi dalle 18 alle 21. Per il trasporto pubblico locale, invece, le fasce orarie garantite sono diverse a livello regionale. Trenitalia ha chiesto ai passeggeri di informarsi e se necessario di riprogrammare il proprio viaggio, avvertendo che potrebbero esserci cancellazioni totali o parziali di Frecce, Intercity e treni regionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it