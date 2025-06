Sciopero 20 giugno 2025 treni e mezzi pubblici a rischio | tutti gli orari e le fasce garantite da Roma a Milano

Se hai in programma un viaggio tra Roma e Milano domani, preparati a possibili disagi: uno sciopero generale di 24 ore coinvolgerà treni e mezzi pubblici su tutto il territorio nazionale. Ecco tutto quello che devi sapere sugli orari, le fasce garantite e come organizzarti al meglio per affrontare questa giornata di proteste e mobilitazione.

Per l?intera giornata di domani, venerdì 20 giugno, è previsto uno sciopero generale nazionale di 24 ore. Il personale di Ferrovie dello Stato Italiane incrocerà le. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sciopero 20 giugno 2025, treni e mezzi pubblici a rischio: tutti gli orari e le fasce garantite, da Roma a Milano

In questa notizia si parla di: sciopero - giugno - treni - mezzi

Sciopero delle poste il 3 giugno: a Bergamo coinvolti 1.300 lavoratori - Il 3 giugno, Bergamo si prepara a una significativa mobilitazione con lo sciopero nazionale delle poste, indetto da Slc Cgil e UilPoste.

Sciopero 20 giugno: treni Trenitalia e Italo a rischio. Venerdì nero anche per aerei, mezzi pubblici, traghetti e autostrade - X Vai su X

Sciopero generale il 20 giugno: a rischio treni, aerei e mezzi pubblici Vai su Facebook

Sciopero 20 giugno 2025, a rischio treni e mezzi pubblici: orari e fasce garantite, da Roma a Milano; Sciopero nazionale dei trasporti il 19 e 20 giugno 2025, a rischio treni, bus e voli; Sciopero del 20 giugno a Bologna: stop a mezzi pubblici, treni e aerei. Le fasce garantite.

Sciopero 20 giugno 2025, treni e mezzi pubblici a rischio: tutti gli orari e le fasce garantite, da Roma a Milano - Per l’intera giornata di domani, venerdì 20 giugno, è previsto uno sciopero generale nazionale di 24 ore. Scrive msn.com

Sciopero a Roma venerdì 20 giugno, a rischio treni, bus e metro: orari e fasce di garanzia - Lo sciopero nazionale del trasporto pubblico è stato istituito venerdì 20 giugno da diverse sigle sindacali. Secondo fanpage.it