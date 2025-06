Sciopero 20 giugno 2025 a Milano a rischio metro bus e tram | orari e fasce di garanzia per i mezzi Atm

Il 20 giugno 2025 a Milano si prospetta un giorno di disagi per i pendolari, con uno sciopero generale dei trasporti che coinvolgerà metro, bus e tram. La città si prepara ad affrontare possibili stop e variazioni negli orari, con fasce di garanzia per garantire i servizi essenziali. È fondamentale conoscere in anticipo le fasce di garanzia per pianificare al meglio gli spostamenti e ridurre al minimo i disagi.

Milano, 19 giugno 2025 – Venerdì 20 giugno è in programma uno sciopero generale dei trasporti che coinvolgerà treni, metropolitane, autobus, aerei, autostrade e porti in tutta Italia. A Milano e in Lombardia sono previsti disagi su metro, bus e tram, secondo quanto comunicato da ATM. Si tratta della seconda agitazione sindacale in meno di una settimana, dopo quella di lunedì 16 giugno che aveva fermato parte del servizio ferroviario di Trenord. Lo sciopero, proclamato da più sindacati avranno la durata di 24 ore, fuori delle fasce di garanzia, si annunciano disagi per i viaggiatori. Linee ATM a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sciopero 20 giugno 2025, a Milano a rischio metro, bus e tram: orari e fasce di garanzia per i mezzi Atm

In questa notizia si parla di: giugno - sciopero - milano - metro

Sciopero delle poste il 3 giugno: a Bergamo coinvolti 1.300 lavoratori - Il 3 giugno, Bergamo si prepara a una significativa mobilitazione con lo sciopero nazionale delle poste, indetto da Slc Cgil e UilPoste.

20 giugno sciopero nazionale trasporto pubblico e privato - probabile impatto sulle linee metro da/per Milano centro e l’aeroporto di Linate dalle ore 8.45 alle 15 e dalle 18 in poi info su: https://atm.it/it/ViaggiaConNoi/InfoTraffico/Pagine/Scioperoannunciatoda Vai su X

Sciopero Atm Milano 20 giugno 2025: orari di metro, bus e tram #MOBILITÀ #SCIOPERI #scioperoatm #sciopero . Leggi l'articolo ? Vai su Facebook

Atm conferma sciopero generale: gli orari di metro, bus e tram a Milano; Sciopero treni, metro e bus a Milano il 20 giugno 2025: orari, fasce di garanzia, manifestazione, asili chiusi; Sciopero 20 giugno 2025 Milano e Lombardia: metro, tram e bus a rischio. Fasce garantite e orari.

Sciopero generale a Milano il 20 giugno, a rischio i mezzi Atm: gli orari garantiti e chi aderisce - Anche a Milano domani, venerdì 20 giugno, andrà in scena lo sciopero generale dei trasporti. fanpage.it scrive

Milano, domani sciopero dei mezzi: metro, bus e tram a rischio stop - Disagi in arrivo per chi si muove con i mezzi pubblici a Milano: ATM annuncia possibili blocchi a Milano per lo sciopero nazionale di domani ... Scrive milano.cityrumors.it