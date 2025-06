Scienziati di tutto il mondo unitevi! | l’appello per dire no alle smanie belliciste dei governi

trasformata spesso in strumenti di controllo e in politiche che alimentano conflitti anziché promuovere pace. È il momento che gli scienziati di tutto il mondo si uniscano in un appello forte e chiaro: dire basta alle smanie belliciste dei governi. Perché la vera evoluzione, quella sostenibile e pacifica, nasce dalla consapevolezza e dalla collaborazione globale. È tempo di cambiare rotta, per il bene di tutti.

Non è curioso? Dopo lo scoppio del fenomeno Covid si è parlato – almeno sulla carta – di sanità, di necessità di proteggere la salute pubblica. E ancor prima siamo stati inondati di buone intenzioni, e di direttive Ue, per favorire la transizione ecologica e lasciarci gradualmente alle spalle una società energivora basata sugli idrocarburi e sul consumo scriteriato di suolo e di risorse. Eppure questa “dedizione” ai cittadini europei si è capovolta, in un batter di ciglia, nel progetto dell ’economia di guerra che ci sta precipitando in un abisso di conseguenze imprevedibili. Il capitalismo delle emergenze – questo punto va ribadito – non si fonda sull’invenzione di criticità inesistenti, ma sulla gestione classista, neoliberale e filoatlantista delle emergenze reali che stanno presentando il conto agli umani nel Terzo Millennio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Scienziati di tutto il mondo unitevi!”: l’appello per dire no alle smanie belliciste dei governi

In questa notizia si parla di: scienziati - tutto - mondo - unitevi

