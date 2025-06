Science Women of Italy | Cristiana De Filippis fra le scienziate italiane che hanno rivoluzionato il mondo Stem

Cristiana De Filippis, brillante docente e ricercatrice dell’Università di Parma, si aggiudica ancora una volta un riconoscimento prestigioso. Tra le scienziate italiane che hanno rivoluzionato il mondo STEM, la sua figura emerge come simbolo di impegno e innovazione. La mostra "SWIT - Science Women of Italy", promossa dal Ministero degli Esteri e della Ricerca, celebra il talento femminile nel campo scientifico, e Cristiana De Filippis rappresenta con orgoglio questa eccellenza italiana, dimostrando che il futuro è scritto anche dalle donne.

Un nuovo importante riconoscimento per Cristiana De Filippis, docente e ricercatrice di Analisi matematica dell’Università di Parma. La prof. De Filippis è tra le scienziate italiane cui rende omaggio la mostra "SWIT - Science Women of Italy", promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - “Science Women of Italy”: Cristiana De Filippis fra le scienziate italiane che hanno rivoluzionato il mondo Stem

