Sci alpino Marcel Hirscher conferma il ritorno Sarà in azione nel 2026 | Potete definirlo un comeback!’

Marcel Hirscher, leggendario campione dello sci alpino, torna in pista nel 2026, confermando il suo incredibile spirito di resilienza. Dopo un grave infortunio al ginocchio subito nel dicembre 2024, molti avevano temuto il peggio, ma lui non si è dato per vinto. Con entusiasmo e determinazione, il trentaseienne austriaco ha annunciato il suo ritorno, dimostrando che il sogno di rivederlo in gara è ancora vivo. La sua storia sta per riprendere, e il mondo dello sci attende con trepidazione il suo nuovo capitolo.

Marcel Hirscher ci riprova, nel senso che non si è arreso al serio infortunio al ginocchio patito a inizio dicembre 2024. L'incidente, sopraggiunto subito dopo un infruttuoso ritorno alle competizioni, sembrava aver posto fine a qualsiasi velleità di seconda carriera del fuoriclasse salisburghese. Non è così, il trentaseienne austriaco ha ufficialmente annunciato la volontà di riprovarci tramite un video sui social network, pubblicato mercoledì 18 giugno. "Sono pronto per un'altra stagione, potete definirlo un 'comeback' " ha dichiarato il vincitore di 8 Coppe del Mondo assolute di fronte alla videocamera del suo telefono.

