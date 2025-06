Schifani incontra Commissione UE | Possiamo costruire un' Europa più forte

Schifani incontra la commissione UE: un’occasione unica per rafforzare l’Europa e valorizzare l’autonomia regionale. Il presidente della Sicilia, Renato Schifani, sottolinea come lo Statuto siciliano rappresenti un esempio di regionalismo avanzato nel panorama europeo, nel contesto dei 70 anni delle conferenze di Messina e Taormina. Un momento di dialogo che potrebbe aprire nuove prospettive per costruire un’Europa più forte, vicina alle specificità di ogni regione.

"Lo Statuto siciliano e l’autonomia regionale costituiscono un riferimento nel panorama del regionalismo europeo". Ad affermarlo è il presidente della regione Sicilia Renato Schifani, che ha preso parte ad un'iniziativa volta a celebrare i 70 anni della conferenza di Messina e Taormina. Schifani. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Schifani incontra Commissione UE: "Possiamo costruire un'Europa più forte"

In questa notizia si parla di: schifani - incontra - commissione - possiamo

Conti in ritardo, Schifani incontra dirigenti: 11 dipartimenti in regola dopo richiamo del presidente - Dopo il richiamo di Schifani, 11 su 13 dipartimenti della Regione Siciliana hanno completato gli accertamenti contabili necessari.

Integrazione Oraria dipendenti comunali : soluzione in dirittura d’arrivo? Il Presidente della Regione Renato Schifani ha dato l’ assenso del Governo, per il tramite dell’Assessore Dagnino, all’art. 17 del ddl 883, in esame stamattina in seconda commissione ( B Vai su Facebook

Schifani incontra Commissione UE: Possiamo costruire un'Europa più forte; Celebrazioni 70 anni Conferenza di Messina e Taormina, Schifani incontra commissione Affari costituzionali Parlamento Ue: “Competitività passa da sinergie tra Regioni e Istituzioni centrali”; Taormina, va fermato il conto alla rovescia per il Ccpm.

Sicilia. Celebrazioni 70 anni Conferenza di Messina e Taormina, Schifani incontra commissione Affari costituzionali Parlamento Ue - «Lo Statuto siciliano e l’autonomia regionale costituiscono un riferimento nel panorama del regionalismo europeo. Lo riporta libertasicilia.it

Arriva in commissione il primo ok alla «Manovrina». Schifani: maggioranza coesa - Approvata in Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale ... Riporta msn.com