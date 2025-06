Schianto tra auto e motocicletta in via Pisanello | muore a 46 anni Leonard Uruci

Tragedia a Milano: un incidente mortale scuote la città. Nella serata di mercoledì 18 giugno, via Pisanello è stata teatro di uno scontro devastante tra un'auto e una motocicletta, che si è concluso con la tragica perdita Leonard Uruci, 46 anni, nato in Albania. L’incidente evidenzia ancora una volta l’importanza della prudenza alla guida. La dinamica completa e i risvolti dell’accaduto sono in fase di accertamento.

Milano, 19 giugno 2025 – Incidente mortale nella serata di mercoledì 18 giugno 2025 in via Pisanello. L'impatto tra un'auto e una mot o è stato fatale per il centauro di 46 anni Leonard Uruci, nato in Albania. Stando alle prime informazioni, poco prima delle 21, la moto stava percorrendo via Osoppo in direzione piazzale Siena a velocità sostenuta, mentre la macchina arrivava da via Rembrandt. All'incrocio con via Pisanello, l'automobilista avrebbe svoltato a destra senza dare la precedenza alla moto, che aveva appena superato piazzale Velasquez, provocando lo scontro. Incidente in Tangenziale Est a Milano: quattro feriti, uno è grave Morto al Niguarda.

