Schianto in Brebemi muore a 50 anni Betim Bilangu | padre di tre figli lavoratore infaticabile

Un tragico incidente ha scosso Cologno al Serio e l'intera comunità: Betim Bilangu, padre di tre figli e lavoratore instancabile, ha perso la vita all'età di 50 anni dopo uno schianto fatale lungo l'autostrada Brebemi. Nonostante le intense cure all'ospedale Niguarda di Milano, il suo cuore si è fermato, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza di preservarla.

Cologno al Serio. Ha lottato per alcune ore all’ospedale Niguarda di Milano, ma alla fine il suo cuore si è fermato. Betim Bilangu, operaio edile di 50 anni, non ce l’ha fatta: qualche ora dopo lo schianto ha smesso di combattere. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente avvenuto martedì mattina lungo l’autostrada A35 Brebemi, nel tratto tra Albignano e Trecella. Il suo furgone ha tamponato un tir che stava uscendo da una piazzola di sosta: un impatto violentissimo, con l’uomo trovato in arresto cardiaco e rianimato sul posto prima del trasporto d’ urgenza in elisoccorso. Al Niguarda alcuni conoscenti molto vicini alla famiglia (che non ha voluto rilasciare dichiarazioni) affermano che Bilangu sarebbe rimasto cosciente per due o tre ore, fino a che le sue condizioni sarebbero poi rapidamente peggiorate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it