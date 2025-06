Schiaffi e spintoni in acqua tra Dino Giarrusso e Omar Fantini la rissa all'Isola dei Famosi rivista al VAR

Un alterco acceso tra Dino Giarrusso e Omar Fantini all'Isola dei Famosi ha scatenato una vera e propria rissa tra schiaffi e spintoni in acqua. La tensione è salita alle stelle durante la prova Pelota Honduregna, trasformando un semplice gioco in un acceso scontro tra i due naufraghi. Rivivi i momenti più intensi di questa scena spettacolare e scopri tutti i dettagli al var. Continua a leggere...

La dinamica della rissa tra Dino Giarrusso e Omar Fantini all'Isola. Durante la puntata di ieri sera i naufraghi dovevano eseguire la prova Pelota Honduregna quando gli animi si sono riscaldati pochi secondi dopo l'inizio della partita. Ecco cosa è successo tra i due concorrenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il viaggio di Dino Giarrusso tra giornalismo e reality - Dino Giarrusso, noto per il suo impegno nel giornalismo d'inchiesta, si è avventurato nel mondo della televisione, vivendo esperienze che lo hanno reso un volto familiare.

Schiaffi e spintoni in acqua tra Dino Giarrusso e Omar Fantini, la rissa all’Isola dei Famosi rivista al VAR - Non appena Pierpaolo Pretelli ha dato il via alla prova in acqua, Omar Fantini è stato il primo a prendere la palla: Dino Giarrusso, allora, si è aggrappato alle spalle spingendolo sott'acqua. Come scrive fanpage.it

Rissa tra Omar Fantini e Dino Giarrusso durante la prova: “Ti ammazzo mer*a”, “Mi ha messo le mani sul collo” - Omar Fantini e Dino Giarrusso quasi alle mani all’Isola dei Famosi. Si legge su fanpage.it