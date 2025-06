Scherma l’Ucraina elimina le campionesse olimpiche | l’Italia si giocherà il bronzo nella spada femminile

In un Europeo ricco di sorprese, l’Italia cede il trono della spada femminile all’Ucraina, che elimina le campionesse olimpiche con una vittoria netta. Dopo la semifinale persa per 45-27, le azzurre si preparano ora a conquistare il bronzo contro l’Estonia, in una giornata di sfide intense e emozionanti. La passione e la determinazione delle nostre spadiste saranno ancora una volta messe alla prova, dimostrando il loro valore oltre ogni aspettativa.

L'Italia lascia il trono della spada femminile agli Europei di Genova. Le azzurre non difenderanno il titolo vinto lo scorso anno a Basilea dopo la netta sconfitta in semifinale contro l'Ucraina per 45-27. Il quartetto composto da Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Lucrezia Paulis dovrà quindi affrontare la finale per il bronzo contro l'Estonia. Una giornata complicata quella delle spadiste che avevano già sofferto più del previsto agli ottavi contro la squadra degli atleti indipendente (AIN), battuta per 38-33, e poi anche nei quarti di finale contro la Svezia, superata per 38-31, ma con il punteggio che era in parità prima dell'ultimo assalto.

