Scherma i fiorettisti rimontano la squadra indipendente della Russia e sfideranno la Francia in finale per l’oro agli Europei!

Gli atleti italiani di fioretto maschile hanno scritto una pagina di orgoglio agli Europei di Genova, rimontando con determinazione e cuore sulla squadra degli atleti indipendenti (Russia) e conquistando la finale contro la temibile Francia. Un risultato che dimostra come passione e tenacia possano superare ogni ostacolo, regalando agli appassionati un'emozione indimenticabile. La sfida decisiva si preannuncia palpitante: chi alzerà l'oro?

Con tanta sofferenza, ma anche con tanto orgoglio, l’Italia si qualifica per la finale della prova a squadre di fioretto maschile agli Europei di Genova. Il quartetto azzurro composto da Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi ed Alessio Foconi è riuscito a rimontare la squadra degli atleti indipendenti (praticamente la Russia), vincendo 45-40 dopo una sfida veramente tiratissima. In finale gli azzurri affronteranno la Francia nell’incontro che chiuderà questa rassegna continentale. Gli azzurri hanno cominciato malissimo la semifinale, con i russi che hanno preso il largo con Anton Borodachev sul +9 (20-11). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, i fiorettisti rimontano la squadra indipendente della Russia e sfideranno la Francia in finale per l’oro agli Europei!

In questa notizia si parla di: finale - squadra - russia - francia

Biasin: «L’Inter può farcela, ma PSG più squadra del Barça. Finale difficile» - L'Inter è tornata in finale di Champions League dopo due anni e si prepara a uno scontro entusiasmante.

#Putin: pronto a incontrare #Zelensky ma solo nella fase finale dei colloqui - #Russia #Ucraina Vai su Facebook

N'Gapeth stratosferico, la Francia è d'oro; La squadra di ginnastica ritmica italiana è bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024; Olimpiadi 2024, doppia delusione: Settebello fuori ai rigori con l'Ungheria tra le polemiche arbitrali, ltalVolley travolta dalla Francia - Il video.

Germania - Francia, anteprima finale per il terzo posto di Nations League: dove guardarla, orario, probabili formazioni e dichiarazioni dei Ct - Tutto quello che c'è da sapere sulla finale per il terzo posto di UEFA Nations League tra Germania ... Lo riporta it.uefa.com

Dove vedere in tv Argentina-Francia, finale dei Mondiali in Qatar - Non farò paragoni, non è né la stessa squadra né la stessa fase del Mondiale (in Russia, Francia- Da corriere.it