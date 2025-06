Scendo prima del capolinea debutta a Villa del Grumello

Scendo prima del capolinea debutta a Villa del Grumello, segnando un entusiasmante passo avanti per Pratelli. Dopo il successo della trilogia Vini e Vinili e il suo esordio narrativo con La fattoria del pop, l’autore torna in libreria con un nuovo romanzo che, pur mantenendo i temi cari ai suoi lettori, si spinge oltre, offrendo una narrazione ancora più coinvolgente e ricca di sorprese. Un’opera da non perdere, pronta a conquistare il cuore dei lettori.

