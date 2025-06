Scende dal camion nella galleria del raccordo dell' A13 e viene travolto da un' auto 32enne muore sul colpo

Tragedia sulla A13 a Trieste: un uomo di 32 anni, sceso dal camion nella galleria del raccordo autostradale, viene tragicamente investito da un'auto e perde la vita sul colpo. Un episodio che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza stradale. La vicenda si sta rapidamente sviluppando, lasciando molti senza parole e chiedendo risposte immediate.

TRIESTE - Scende dal camion nella galleria lungo il raccordo autostradale di Trieste e viene travolto da un'auto. L'uomo, un camionista di 32 anni, di origini turche, è morto sul. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Scende dal camion nella galleria del raccordo dell'A13 e viene travolto da un'auto, 32enne muore sul colpo

