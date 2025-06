Scelgo garage o Airbnb per depistare i paparazzi | Michelle Hunziker torna a parlare della sua vita sentimentale La showgirl | Single non per molto

Michelle Hunziker svela il suo segreto per sfuggire ai paparazzi e vivere serenamente la propria vita sentimentale. Tra garage e Airbnb, la showgirl ha trovato il modo di depistare gli occhi indiscreti, mantenendo la privacy che desidera. Vuoi scoprire come si cela tra i volti noti e le celebrità? Ecco il suo metodo infallibile per restare invisibile ai paparazzi e godersi la sua libertà.

Evitare gli occhi indiscreti dei paparazzi e vivere in pace la propria vita sentimentale: Michelle Hunziker ha trovato il modo. La nota conduttrice ha raccontato al programma tedesco Punkt8 come abbia fatto a ‘nascondersi’ dai paparazzi per oltre trent’anni di carriera. “Quando incontro un uomo, per tre mesi non ci sono titoli sui giornali perché ho imparato a evitare i paparazzi. I miei amici italiani, i paparazzi, ora vengono da me e mi dicono: ‘ Michelle, sei diventata davvero brava “. Per le fughe d’amore, infatti, la Hunziker sceglie “ garage o Airbnb “, ammette. La notorietà, però, spesso spaventa i nuovi amori: “ Gli uomini ne avevano paura e lo capisco”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Scelgo garage o Airbnb per depistare i paparazzi”: Michelle Hunziker torna a parlare della sua vita sentimentale. La showgirl: “Single non per molto”

